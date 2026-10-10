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விவோ டி5எக்ஸ் சிறப்பம்சங்கள் என்ன? ஃபிளிப்கார்ட்டில் ரூ. 24,999 -க்கு ஆஃபர்!

விவோ டி5எக்ஸ் மாடல் சிறப்பம்சங்கள் பற்றி...

vivo t5x 5g specifications

விவோ டி5எக்ஸ் - Vivo

Published On :

விவோ டி5எக்ஸ் மாடல் மொபைல் போனுக்கு வரவேற்பு அதிகரித்துள்ள நிலையில் ஃபிளிப்கார்ட் ஆன்லைன் தளத்தில் ஆஃபர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரபல மொபைல் நிறுவனமான விவோ, சில மாதங்களுக்கு முன்னதாக டி5எக்ஸ் மாடலை அறிமுகம் செய்தது. இதில் பல நிறங்களையும் தொடர்ந்து அறிமுகப்படுத்தியது. சைபர் கிரீன், ஸ்டார் சில்வர், சாட்டின் சில்வர், ஃபியூஷன் ரெட் ஆகிய வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது.

6.76 அங்குல தொடுதிரை, 120 ஹெர்ட்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் மற்றும் 1200 நிட்ஸ் ஒளிப் பிரகாசம், 7400 டர்போ சிப்செட், 7200 mAh பேட்டரி, 6 ஜிபி / 8 ஜிபி ரேம், 128 / 256 ஜிபி வரையில் ஸ்டோரேஜ், 5ஜி சேவை, விரல் ரேகை உள்ளிட்ட சென்சார், 50எம்பி முதன்மை கேமரா, + 2எம்பி + 32எம்பி கேமரா ஆகிய சிறப்பம்சங்கள் உள்ளன.

இந்தியாவில் விவோ டி5எக்ஸ்ஸின் 6 ஜிபி ரேம் மற்றும் 128 ஜிபி உள்ளக சேமிப்பு வசதி கொண்ட மாடல் விலை ரூ. 28,999. இது பிளிப்கார்ட்டில் ரூ. 27,749-க்கு ஆஃபர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் ஐசிஐசிஐ, ஆக்சிஸ் கிரெடிட் கார்டுகளுக்கும் ஹெச்டிஎப்சி - கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டுகளுக்கும் 10% வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. அதன்படி மேலும் ரூ. 2,750 தள்ளுபடி என்றால் ரூ. 24,999 -க்கு கிடைக்கிறது.

இதேபோல 8ஜிபி + 128ஜிபி , 8ஜிபி + 256ஜிபி - 34,749 -க்கும் ஃபிளிப்கார்ட்டில் ஆஃபர் கிடைக்கிறது.

Summary

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