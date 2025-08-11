வரப்பெற்றோம் (11-08-2025)

ஒரு நூற்றாண்டின் தவம்-முனைவர் வைகைச்செல்வன்; பக்.800; ரூ.770; கிளாசிக் பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை- 600045 ✆ 97910 06360.
ஐக்கிய நாடுகளின் சபை -யுத்தம்-போர்நிறுத்தம்-உடன்படிக்கைகள்-உறுப்பு நாடுகள்-எழில்முத்து; பக்.51; ரூ.60; சத்யா எண்டர்பிரைசஸ், சென்னை-600094 ✆ 044-45074203.
திருக்குறள் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு-வ.வே.சு.ஐயர், பக்.448; ரூ.500; முல்லை பதிப்பகம், சென்னை-600040 ✆ 98403 58301.
முத்தரையர் சாம்ராஜ்ஜியம்-பேராசிரியர் முனைவர் மீ.சந்திரசேகரன், மாறன் ப.மணிகண்டன்; பக்.360; ரூ.300; அகஸ்தியர் நூலகம், திருச்சி-620001 ✆ 96005 69891.
முரண்பாடில்லாத சந்தை மதிப்பு வழிகாட்டியே சாமானியர்களின் இலட்சியம் பாகம்-5- சா.மு.பரஞ்சோதி பாண்டியன், பக்.192; ரூ.325; பிராப்தம் ரியஸ் எஸ்டேட் அகாதெமி பி.லிட்., கடையநல்லூர்- 627751 ✆ 98416 65836.
வெற்றி உங்கள் பக்கம்-கவிதாசன், பக்.152; ரூ.160; குமரன் பதிப்பகம், சென்னை- 600017, ✆ 044 24353742.
பிரதோச வழிபாடு-அ.சிவபெருமான், பக்.88; ரூ.100; கயிலாயநாதர் பதிப்பகம், கள்ளக்குறிச்சி-606306 ✆ 94430 99936.
தங்கமகன் 'ஜோயாலுக்காஸ்' தங்க உலகை வென்ற கதை- தாமஸ் ஸ்கேரியா-நிதி ஜெயின்; தமிழில்: பி.ஆர்.மகாதேவன்; பக். 280; ரூ. 350; கிழக்கு பதிப்பகம்- 60000145 ✆ 044 42009603.
