வரப்பெற்றோம் (08-09-2025)

மகாகவி பாரதியும் மகான் குள்ளச்சாமியும்-கிருங்கை சேதுபதி; பக்.218; ரூ.250; முல்லை பதிப்பகம், சென்னை- 600 040. ✆ 044 26163596.
காலம்தோறும் கம்யூனிஸ்டுகள் பாகம்-1; பக்.272; ரூ.500; பாகம்-2; பக்.252; ரூ.500;
க.ஜீவபாரதி; நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை- 600 050. ✆ 044 26359906.
மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருவாசகம் மூலமும் உரையும்-புலவர் கருப்பூர் மு.அண்ணாமலை; பக்.544; ரூ.300; குமரன் பதிப்பகம், சென்னை- 17. ✆ 94440 13999.
வேலு நாச்சியார் காவியம்-காவியப் புலவர் புதுகை வெற்றிவேலன்; பக்.552; ரூ.600; அருண் பதிப்பகம், சென்னை- 600 063. ✆ 94445 21773.
பாரத விடுதலைப் போரில் கம்பம் பாவலர் பீர்முகமது- செ.திவான்; பக்.216; ரூ.200; ரெகான்-ரய்யா பதிப்பகம், திருநெல்வேலி-627 002. ✆ 90803 30200.
புதுகை வட்டாரச் சொல்லகராதி-அண்டனூர் சுரா; பக்.288; ரூ.250; தடுக்கை பதிப்பகம், கந்தவர்க்கோட்டை-613 301. ✆ 95856 57108.
கண்ணாடியில் தெரியும் பறவை-இளம்பிறை; பக்.104, ரூ.150; ஸ்நேகா, சென்னை- 600 045. ✆ 96003 98660.
கரும்புகை-சி.அன்னக்கொடி; பக்.274; ரூ.310; புஸ்தகா டிஜிட்டல் மீடியா பி.லிட், பெங்களூரு-560 076. ✆ 74185 55884.
