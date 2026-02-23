யுபிஎஸ்சி தேர்வுக்கான கட்டணம் எவ்வளவு? அனைவருக்கும் கட்டணமா?

மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (யுபிஎஸ்சி) நடத்தும் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுக்கான கட்டண விவரங்களை பின்வருமாறு காணலாம்.
முதல்நிலைத் தேர்வுக்கான கட்டணம்
பெண்கள்,எஸ்சி,எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகளைத் தவிர்த்து (Except Female/SC/ST/Persons with Benchmark Disability Candidates) மற்ற அனைவரும் முதல்நிலைத் தேர்வுக்கான கட்டணமாக ரூ. 100 மட்டும் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
தேர்வுக் கட்டணத்தை எந்த ஒரு வங்கியின் நெட் பேங்கிங் வசதியைப் பயன்படுத்தியோ அல்லது டெபிட் கார்டு/கிரெடிட் கார்டினைப் பயன்படுத்தியோ அல்லது யுபிஐ மூலமாகவோ தேர்வர்கள் செலுத்தலாம்.
முதன்மைத் தேர்வுக்கான கட்டணம்
முதல்நிலைத் தேர்வில் வெற்றி பெற்று முதன்மைத் தேர்வுக்கு தகுதியடையும் தேர்வர்கள் முதன்மைத் தேர்வுக்காக ரூ. 200 கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். முதன்மைத் தேர்வுக்கான கட்டணத்திலிருந்தும் பெண்கள்,எஸ்சி,எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
முதல்நிலைத் தேர்வுக்கான முடிவுகள் வெளியான பிறகு, முதன்மைத் தேர்வுக்கான கட்டணத்தை செலுத்துவதற்கு 10 நாள்கள் கால அவகாசம் வழங்கப்படும்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.