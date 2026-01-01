ஆண்டுதோறும் மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (UPSC) பல்வேறு பதவிகளுக்கான சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுகளை நடத்துகிறது. இந்த தேர்வினை லட்சக்கணக்கான தேர்வர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் எழுதி வருகின்றனர்.
யுபிஎஸ்சி தேர்வில் உள்ள பணிகள் குறித்து நம்மில் பலரும் தெரிந்திருக்க வாய்ப்புகள் குறைவு. யுபிஎஸ்சி தேர்வு என்றாலே ஐ.ஏ.எஸ். படிப்புக்கான தேர்வு என்றே பலரும் நினைத்திருப்போம். சிலர் ஐ.பி.எஸ். மற்றும் ஐ.எஃப்.எஸ். பணிகள் இருப்பதை அறிந்திருக்கலாம். ஆனால், இந்த மூன்று பணிகளை தவிர்த்து கிட்டத்தட்ட மத்திய அரசின் 25 வெவ்வேறு பணிகளுக்கு ஒருவரால் தேர்வாக முடியும். இது குறித்து பெரும்பாலும் பலர் அறிந்திருக்க வாய்ப்புகள் குறைவு.
யுபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் உள்ள பணிகள் பின்வருமாறு,
(i) Indian Administrative Service
(ii) Indian Foreign Service
(iii) Indian Police Service
(iv) Indian Audit and Accounts Service, Group ‘A’
(v) Indian Civil Accounts Service, Group ‘A’
(vi) Indian Corporate Law Service, Group ‘A’
(vii) Indian Defence Accounts Service, Group ‘A’
(viii) Indian Defence Estates Service, Group ‘A’
(ix) Indian Information Service, Group ‘A’
(x) Indian Postal Service, Group ‘A’
(xi) Indian Post & Telecommunication Accounts and Finance Service, Group ‘A’
(xii) Indian Railway Management Service (Traffic), Group ‘A’
(xiii) Indian Railway Management Service (Personnel), Group ‘A’
(xiv) Indian Railway Management Service (Accounts), Group ‘A’
(xv) Indian Railway Protection Force Service, Group ‘A’ (xvi) Indian Revenue Service (Customs & Indirect Taxes) Group ‘A’
(xvii) Indian Revenue Service (Income Tax) Group ‘A’ (xviii) Indian Trade Service, Group ‘A’ (Grade III) (xix) Armed Forces Headquarters Civil Service, Group ‘B’ (Section Officer’s Grade)
(xx) Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service (DANICS), Group ‘B’
(xxi) Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service (DANIPS), Group ‘B’
(xxii) Pondicherry Civil Service (PONDICS), Group ‘B’ (xxiii) Pondicherry Police Service (PONDIPS), Group ‘B’
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.