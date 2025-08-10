ஓடும் குதிரா சாடும் குதிரா டிரெய்லர்!

சினிமா
நிவின் பாலி அடுத்ததாக ஓடும் குதிரா சாடும் குதிரா படத்தை இயக்கியுள்ளார். இப்படத்தில் ஃபஹத் ஃபாசில் மற்றும் கல்யாணி பிரியதர்ஷன் முன்னணி கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.
ரேவதி பிள்ளை, வினய் ஃபோர்ட், லால், சுரேஷ் கிருஷ்ணா, லக்ஷ்மி கோபாலஸ்வாமி, வினீத் தட்டில் டேவிட், பாபு ஆண்டனி, நோபி மார்கோஸ், வினீத் வசுதேவன், சாஃப்பாய், அனுராஜ் ஓபி, அமித் மோகன் ராஜேஸ்வரி, வர்ஷா ரமேஷ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
