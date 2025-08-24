சினிமா

இன்னும் எத்தன காலம் பாடல்!

டி. இமான் இசையில், 'இன்னும் எத்தன காலம்' என்ற பாடல் வெளியானது.

அர்ஜுன் தாஸ்நாயகனாக நடிக்க ஷிவாத்மிகா ராஜசேகர் அவருக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ள படம் பாம். இவர்களுடன் காளி வெங்கட், நாசர், அபிராமி, சிங்கம்புலி, பாலசரவணன், டிஎஸ்கே, பூவையார், சில்வென்ஸ்டன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

இமான் இசையில், 'இன்னும் எத்தன காலம்' என்ற பாடல் வெளியானது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

X
Dinamani
www.dinamani.com