வெளியானது வழியிறன் பாடல்!
மதராஸி படத்தின் இரண்டாவது பாடலான 'வழியிறன்' வெளியானது. சிவகார்த்திகேயன் பிறந்த நாளில் இப்படத்தின் டைட்டில் டீசர் வெளியாகி கவனம் பெற்றதுடன் இப்படம் செப். 5 ஆம் தேதி திரைக்கு வருமென அறிவிப்பு.
இப்படத்தின் இரண்டாவது பாடலை இன்று வெளியானது. அனிருத் இசையமைத்து பாடிய இப்பாடலை விக்னேஷ் சிவன் எழுதியுள்ளார்.
