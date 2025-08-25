சினிமா
யோலோ படத்தின் பாடல் வெளியானது!
யோலோ படத்தின் உளுந்தூர்பேட்டை விடியோ பாடல் வெளியானது.
யோலோ படத்தின் உளுந்தூர்பேட்டை விடியோ பாடல் வெளியானது.
படத்தில் கோபி, பிரவீன், சுவாதி நாயர், ஆகாஷ் பிரேம், நித்தி பிரதீப், திவாகர், யுவராஜ், விஜே நிக்கி, தீபிகா, தீப்சன், சுப்பு, பூஜா பியா விக்னேஷ், சுபா கண்ணன், கலைக்குமார் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.