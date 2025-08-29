சினிமா
18 மைல்ஸ் படத்தின் முன்னோட்டம்!
சதீஷ் செல்வகுமார் இயக்கத்தில் அசோக் செல்வன் மற்றும் மிர்னா நடிப்பில் உருவான படம் 18 மைல்ஸ்.
சதீஷ் செல்வகுமார் இயக்கத்தில் அசோக் செல்வன் மற்றும் மிர்னா நடிப்பில் உருவான படம் 18 மைல்ஸ். சித்து குமார் இசையமைப்பில், விக்னேஷ் ராமகிருஷ்ணா பாடல்கள் எழுதியுள்ளார்.
கே எழில் அரசுவின் ஒளிப்பதிவில் ஒவ்வொரு காட்சியும் கவிதையாக விரியும். நாஷின் படத்தொகுப்பும் எம். தேவேந்திரனின் கலை வடிவமைப்பும் நம் உணர்வுகளை தாலாட்டும்.
இந்நிலையில் 18 மைல்ஸ் படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியாகி உள்ளது.
