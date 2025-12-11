சினிமா
படையப்பா மறுவெளியீட்டு டிரெய்லர்!
ரஜினிகாந்தின் நடிப்பில் 'படையப்பா' படத்தின் மறுவெளியீட்டு டிரெய்லர் வெளியானது.
ரஜினிகாந்த் - கே.எஸ். ரவிக்குமார் கூட்டணியில் உருவான 'படையப்பா' திரைப்படம், கடந்த 1999 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்றது.
இதனைத் தொடர்ந்து, படையப்பா திரைப்படத்தின் மறுவெளியீட்டு டிரெய்லரை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.
