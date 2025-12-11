சினிமா

படையப்பா மறுவெளியீட்டு டிரெய்லர்!

ரஜினிகாந்தின் நடிப்பில் 'படையப்பா' படத்தின் மறுவெளியீட்டு டிரெய்லர் வெளியானது.
Summary

ரஜினிகாந்தின் நடிப்பில் 'படையப்பா' படத்தின் மறுவெளியீட்டு டிரெய்லர் வெளியானது.

ரஜினிகாந்த் - கே.எஸ். ரவிக்குமார் கூட்டணியில் உருவான 'படையப்பா' திரைப்படம், கடந்த 1999 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்றது.

இதனைத் தொடர்ந்து, படையப்பா திரைப்படத்தின் மறுவெளியீட்டு டிரெய்லரை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Padayappa
X
Dinamani
www.dinamani.com