சினிமா

ஷாமின் 'வரும் வெற்றி' இசை ஆல்பம்!

கடந்த 25 வருடங்களாக இடத்தை தக்கவைத்து பயணித்தவர் நடிகர் ஷாம்.
Summary

கடந்த 25 வருடங்களாக இடத்தை தக்கவைத்து பயணித்தவர் நடிகர் ஷாம். முதன் முறையாக ஆல்பம் தயாரிப்பில் கால் பதித்து, 'வரும் வெற்றி' என்கிற இசை ஆல்பத்தை இயக்கியுள்ளதன் மூலம் இயக்குநராகவும் புதிய அவதாரம் எடுத்துள்ளார் ஷாம்.

டி சீரிஸ் நிறுவனம் இந்த ஆல்பத்தை வெளியிடுகிறது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

New song

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com