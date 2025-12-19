சினிமா

மூன்வாக் - மினி கேசட் விடியோ!

பிரபுதேவாவும், ஏ.ஆர்.ரகுமானும் இணைந்துள்ள மூன்வாக் படத்தை என்.எஸ்.மனோஜ் இயக்கி உள்ளார்.
Summary

சுமார் 28 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பிரபுதேவாவும், ஏ.ஆர்.ரகுமானும் இணைந்துள்ள மூன்வாக் படத்தை என்.எஸ்.மனோஜ் இயக்கி உள்ளார்.

இந்த நிலையில் மூன்வாக் படத்தின் மினி கேசட் விடியோவை படக்குழுவினர் இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள 5 பாடல்களையும் ஏ.ஆர்.ரகுமான் பாடியுள்ளார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com