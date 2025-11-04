சினிமா
அடி அலையே பாடல் ப்ரொமோ வெளியானது!
சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் பராசக்தி திரைப்படத்தின் அடி அலையே பாடலின் ப்ரொமோ வெளியானது.
சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் பராசக்தி திரைப்படத்தின் அடி அலையே பாடலின் ப்ரொமோ வெளியானது. இந்தநிலையில் முழு பாடல் நவம்பர் 6ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
ஜிவி பிரகாஷ் இசையில் சுமார் ரூ.150 கோடி பட்ஜெட்டில் இந்த படம் உருவாகி வருகிறது.
