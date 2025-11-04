சினிமா
மிடில் கிளாஸ் டீசர்!
முனிஷ்காந்த், விஜயலட்சுமி அகத்தியன் நடிப்பில் உருவான மிடில் கிளாஸ் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியானது.
திருமணமான குடும்பத் தலைவன் என்னென்ன சிக்கல்களையும் சண்டைகளையும் சந்திக்கிறார் என்பதை நகைச்சுவையுடன் கூடிய உணர்வுப்பூர்வமான கதையாக உருவாகியுள்ளது.
