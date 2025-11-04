சினிமா

மிடில் கிளாஸ் டீசர்!

முனிஷ்காந்த், விஜயலட்சுமி அகத்தியன் நடிப்பில் உருவான மிடில் கிளாஸ் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியானது.

முனிஷ்காந்த், விஜயலட்சுமி அகத்தியன் நடிப்பில் உருவான மிடில் கிளாஸ் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியானது.

திருமணமான குடும்பத் தலைவன் என்னென்ன சிக்கல்களையும் சண்டைகளையும் சந்திக்கிறார் என்பதை நகைச்சுவையுடன் கூடிய உணர்வுப்பூர்வமான கதையாக உருவாகியுள்ளது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

முனிஷ்காந்த்

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com