சினிமா
குளோப் ட்ரோட்டர் ப்ரோமோ பாடல் வெளியானது!
ராஜமௌலி இயக்கத்தில் மகேஷ் பாபு நடிக்கும் படம் மிகப்பெரிய பொருட்செலவில் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. படத்தில் பிரியங்கா சோப்ரா, பிரித்விராஜ் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.
இந்த நிலையில் குளோப் ட்ரோட்டர் (Globe Trotter) ப்ரோமோ பாடல் வெளியானது.
