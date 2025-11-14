சினிமா
'கனகா' பாடல் வெளியானது!
ஆனந்த கிருஷ்ணன் இயக்கத்தில், 'நான் வயலன்ஸ்' படத்தில் பாபி சிம்ஹா, மெட்ரோ சிரிஷ் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
ஆனந்த கிருஷ்ணன் இயக்கத்தில், 'நான் வயலன்ஸ்' படத்தில் பாபி சிம்ஹா, மெட்ரோ சிரிஷ் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.
இந்நிலையில், நான் வயலன்ஸ் படத்திலிருந்து 'கனகா' பாடலின் லிரிக்கல் விடியோ வெளியானது.
