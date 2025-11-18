சினிமா
துரந்தர் டிரெய்லர்!
நடிகர் ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள துரந்தர் படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது.
நடிகர் ரன்வீர் சிங்கிற்கு ஜோடியாக நடிகை சாரா அர்ஜுன் நடித்துள்ளார். படத்தில் சஞ்சய் தத், ஆர். மாதவன், அர்ஜுன் ராம்பால் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
