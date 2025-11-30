சினிமா

வாடி பொண்டாட்டி பாடல் வெளியீடு!

சற்குணம் இயக்கத்தில் விமல் நடிக்கும் 'கலாட்டா பேமிலி 'படத்தின் முதல் பாடல் வெளியானது.
Summary

சற்குணம் இயக்கத்தில் விமல் நடிக்கும் 'கலாட்டா பேமிலி 'படத்தின் முதல் பாடல் வெளியானது.

சற்குணம் இயக்கத்தில் கலாட்டா பேமிலி படமானது டிசம்பர் 5-ம் தேதி வெளியாக உள்ளது. இந்நிலையில் படத்தின் முதல் பாடலான 'வாடி பொண்டாட்டி' வெளியானது. பாடலை நரேஷ் ஐயர் மற்றும் மதுரா ஆகியோர் பாடியுள்ளனர்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com