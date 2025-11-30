சினிமா
வாடி பொண்டாட்டி பாடல் வெளியீடு!
சற்குணம் இயக்கத்தில் விமல் நடிக்கும் 'கலாட்டா பேமிலி 'படத்தின் முதல் பாடல் வெளியானது.
சற்குணம் இயக்கத்தில் கலாட்டா பேமிலி படமானது டிசம்பர் 5-ம் தேதி வெளியாக உள்ளது. இந்நிலையில் படத்தின் முதல் பாடலான 'வாடி பொண்டாட்டி' வெளியானது. பாடலை நரேஷ் ஐயர் மற்றும் மதுரா ஆகியோர் பாடியுள்ளனர்.
