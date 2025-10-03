சினிமா
தென்நாடு பாடல்!
சத்யன் குரலில் பைசன் படத்தின் 'தென்நாடு' பாடல் வெளியானது.
சத்யன் குரலில் பைசன்' படத்தின் 'தென்நாடு' பாடல் வெளியானது.
மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடித்துள்ள படம் பைசன். படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17-ம் தேதி வெளியாக உள்ளது.
இந்நிலையில் 'பைசன்' படத்தின் 'தென்நாடு' பாடல் வெளியானது. நிவாஸ் கே பிரசன்னா இசையில் மாரி செல்வராஜ் வரிகளை எழுத சத்யன் இப்பாடலை பாடியுள்ளார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.