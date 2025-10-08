சினிமா

அப்டி அப்டி பாடல்!

ரவி மோகன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ஜீனி.
Summary

ரவி மோகன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ஜீனி. இப்படத்தில் ரவி மோகனுக்கு ஜோடியாக கீர்த்தி ஷெட்டி, கல்யாணி பிரியதர்ஷன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

ஃபேண்டசி மற்றும் காமெடி கதைக்களத்துடன் அமைந்துள்ள ஜீனி படத்திற்கு ரகுமான் இசையமைத்துள்ளார். இந்நிலையில், ஜீனி படத்தின் அப்டி அப்டி பாடல் வெளியானது.

