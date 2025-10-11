சினிமா
கொம்புசீவி டீசர்!
மறைந்த விஜயகாந்தின் இளைய மகனான சண்முக பாண்டியன் நடிப்பில் வெளியாக உள்ள படம் கொம்புசீவி.
மறைந்த விஜயகாந்தின் இளைய மகனான சண்முக பாண்டியன் நடிப்பில் வெளியாக உள்ள படம் கொம்புசீவி. இதில் சரத்குமார், காளி வெங்கட் மற்றும் கல்கி ராஜா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.
யுவன் ஷங்கர் ராஜா இசையில், பால சுப்ரமணியன் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். 1996 வாக்கில் உசிலம்பட்டி, ஆண்டிபட்டி, வைகை அணை பகுதியில் நடந்த கதைகளை மையப்படுத்தி இப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தநிலையில் படத்தின் டீசர் வெளியாகி மக்களிடம் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
