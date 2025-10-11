சினிமா

மைலாஞ்சி இசை, டீசர் வெளியீடு!

மைலாஞசி என்ற படத்தின் மூலம் இயக்குநர் அவதாரம் எடுத்துள்ளார் அஜயன் பாலா.

அஜய் அர்ஜுன் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இப்படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

இவர்களுடன் யோகி பாபு, முனீஷ்காந்த், சிங்கம்புலி மற்றும் தங்கதுரை உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

