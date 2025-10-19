சினிமா
தம்பி தலைவர் தலைமையில் டீசர்!
ஜீவா நடிப்பில் 'தம்பி தலைவர் தலைமையில்' படத்தின் டீசர் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
ஜீவா நடிப்பில் 'தம்பி தலைவர் தலைமையில்' படத்தின் டீசர் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
குறிப்பாக 'படிச்சு படிச்சு சொன்னேனடா கண்டிஷன்ஸ ஃபாலோ பண்ணுங்கடா' என்ற வசனம் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
படத்தில் மீனாட்சி, பிரார்த்தனா, தம்பி ராமையா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். படத்துக்கு விஷ்ணு விஜய் இசையமைத்துள்ளார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.