சினிமா
கண்மணி நீ பாடல்!
துல்கர் சல்மானின் காந்தா திரைப்படத்தின் 'கண்மணி நீ' பாடல் வெளியானது.
இயக்குநர் செல்வமணி செல்வராஜ் இயக்கத்தில், காந்தா படத்தில் துல்கர் நாயகனாக நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த நிலையில், இந்தப் படத்தில் இடம் பெற்றுள்ள ‘கண்மணி நீ’ பாடல் இணையத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
