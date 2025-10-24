சினிமா

உன்ன நான் பார்த்த பாடல் வெளியானது!

மறைந்த விஜயகாந்தின் இளைய மகனான சண்முக பாண்டியன் நடிப்பில் வெளியாக உள்ள படம் கொம்புசீவி.

மறைந்த விஜயகாந்தின் இளைய மகனான சண்முக பாண்டியன் நடிப்பில் வெளியாக உள்ள படம் கொம்புசீவி. படத்தில் சரத்குமார், காளி வெங்கட் மற்றும் கல்கி ராஜா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

யுவன் ஷங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ள இப்படத்தை பால சுப்ரமணியன் ஒளிப்பதிவு மேற்கொண்டுள்ளார். இந்த நிலையில், கொம்புசீவி படத்தின் முதல் பாடலான 'உன்ன நான் பாத்த' பாடல் வெளியானது.

