சினிமா
அகண்டா-2 தாண்டவம் படத்தின் டீசர்!
போயபதி சீனு இயக்கத்தில் 'அகண்டா' என்ற படத்தில் நடித்திருந்தார் பாலையா. இதில் பிரக்யா ஜெய்ஸ்வால், ஜகபதி பாபு, பூர்ணா, அவினாஷ், விஜி சந்திரசேகர் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், 'அகண்டா-2 தாண்டவம்' படத்தின் டீசர் வெளியாகி, ரசிகர்கள் இணையத்தில் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.
