சினிமா

டைஸ் ஐரே படத்தின் டிரெய்லர்!

பிரணவ் மோகன்லால் நடிப்பில், இயக்குநர் ராகுல் சதாசிவன் கூட்டணியில் உருவாகும் படம் 'டைஸ் ஐரே'.

இந்த படம் வரும் 31ம் தேதி வெளியாக உள்ளது. படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த மார்ச் 25 ஆம் தேதி தொடங்கி ஒரே மாதத்தில் நிறைவுப்பெற்றது.

இந்த நிலையில், 'டைஸ் ஐரே' படத்தின் டிரெய்லரை படக்குழுவினர் இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.

