சினிமா
வெளியானது மண மகனே பாடல்!
ரியோ ராஜ் மற்றும் மாளவிகா மனோஜ் இணைந்து நடித்துள்ள படம் ஆண்பாவம் பொல்லாதது. படத்தை கலையரசன் தங்கவேல் இயக்கியுள்ளார்.
டிரம்ஸ்டிக்ஸ் புரொடக்சன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வரும் இப்படம் சமுதாயத்தில் ஆண்கள் படும் கஷ்டத்தை பற்றி பேசும் படமாக உருவாகியுள்ளது.
இந்த நிலையில், படத்தின் 'மண மகனே' என்ற பாடலை படக்குழுவினர் இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.
