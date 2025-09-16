சினிமா
ரெட்ட தல ப்ரோமோ வெளியீடு!
அருண் விஜயின் நடித்த `ரெட்ட தல' படத்தின் நாயகியாக சித்தி இத்னானி நடித்துள்ளார்.
அருண் விஜயின் நடித்த `ரெட்ட தல' படத்தின் நாயகியாக சித்தி இத்னானி நடித்துள்ளார். படத்தில் தன்யா ரவிச்சந்திரன் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கிறார். படத்தின் இசையை சாம். சி.எஸ் மேற்கொள்கிறார். பிடிஜி யூனிவர்சல் என்ற நிறுவனம் இப்படத்தை தயாரித்துள்ளது.
இப்படத்தில் அருண் விஜய் இரு வேடங்களில் நடித்துள்ளார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.