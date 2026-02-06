சினிமா
தாய் கிழவி வாரா பாடல்!
சிவகார்த்திகேயன் தயாரிப்பில் ராதிகா நடித்துள்ள புதிய படம் 'தாய் கிழவி'. இந்தப் படத்தை அறிமுக இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கியுள்ளார்.
நிவாஸ் கே. பிரசன்னா இசையமைத்துள்ள நிலையில் படத்தில் அருள்தாஸ், பாலசரவணன், முனிஷ்காந்த், இளவரசு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், தாய் கிழவி படத்தின், 'தாய் கிழவி வாரா' பாடல் வெளியானது. இப்பாடலை சிவகார்த்திகேயன் பாடியுள்ளார்.
