சினிமா

பூக்கி டிரைலர்!

நடிகரும் இசையமைப்பாளருமான விஜய் ஆண்டனி தயாரிப்பில் உருவான பூக்கி படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.

நடிகரும் இசையமைப்பாளருமான விஜய் ஆண்டனி தயாரிப்பில் உருவான பூக்கி படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.

இந்தப் படத்தின் மூலம் அஜய் திஷன் நாயகனாக அறிமுகமாகிறார். இதில் தனுஷா, சுனில், பாண்டியராஜன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். விஜய் ஆண்டனி இசையமைத்துள்ளார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

விஜய் ஆண்டனி

Related Stories

No stories found.