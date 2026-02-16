சினிமா

டிசி கிளிம்ஸ் விடியோ!

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக அறிமுகமாகும் டிசி படத்தின் கிளிம்ஸ் விடியோ வெளியானது.

அருண் மாதேஸ்​வரன் இயக்கத்தில் மிரட்​டலான ஆக்‌ஷன் படத்தை சன் பிக்​சர்ஸ் தயாரிக்​கிறது. அனிருத் இசை அமைத்துள்ளார்.

படத்தில் வாமிகா கபி சந்​தி​ரா​வாக​வும், சஞ்​ச​னா, பார்​வ​தி​யாக​வும் நடித்துள்ளனர். காதலர் தினத்​தையொட்டி ​கிளிம்ஸ் விடியோவை படக்​குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.

Summary

Lokesh Kanagaraj's debut film DC teaser has been released.

DC

