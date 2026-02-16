சினிமா
டிசி கிளிம்ஸ் விடியோ!
இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக அறிமுகமாகும் டிசி படத்தின் கிளிம்ஸ் விடியோ வெளியானது.
அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் மிரட்டலான ஆக்ஷன் படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கிறது. அனிருத் இசை அமைத்துள்ளார்.
படத்தில் வாமிகா கபி சந்திராவாகவும், சஞ்சனா, பார்வதியாகவும் நடித்துள்ளனர். காதலர் தினத்தையொட்டி கிளிம்ஸ் விடியோவை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.
