சினிமா
நாகபந்தம் டீசர்!
விராட் கர்ணா நடிப்பில் புராண ஆக்சன் படமான 'நாகபந்தம்' படத்தின் டீசர் வெளியானது.
கிஷோர் மற்றும் நிஷிதா நாகிரெட்டி ஆகியோர் தயாரிப்பில் அபிஷேக் நாமா இயக்கத்தில் விராட் கர்ணா நடிப்பில் புராண ஆக்சன் படமான 'நாகபந்தம்' படத்தின் டீசர் வெளியானது. இதில் நபா நடேஷ் நாயகியாக நடித்துள்ளார்.
டீசரை நட்சத்திர மகேஷ்பாபு வெளியிட்டார். இதில் நபா நடேஷ் , ஐஸ்வர்யா மேனன், மகேஷ் மஞ்சரேக்கர், ஜெகபதி பாபு , ரிஷப் சாவ்னி, கருடா ராம், ஜெயப்பிரகாஷ், முரளி சர்மா ,அனுசுயா பரத்வாஜ் மற்றும் பி. எஸ். அவினாஷ் உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.
