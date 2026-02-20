சினிமா
டாக்சிக் டீசர்!
இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில், யஷ் நடிப்பில் உருவாகி வரும் படம் டாக்ஸிக்.
படத்தில் நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி, ஹூமா குரேஷி, தாரா சுதாரியா மற்றும் ருக்மிணி வசந்த் உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் மார்ச் 19ஆம் தேதியன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
இந்நிலையில் இப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி உள்ளது.
