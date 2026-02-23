சினிமா

மாட்டிக்கிட்டான் மைனரு குஞ்சு பாடல்!

சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் நடிகை ராதிகா முதன்மைக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள திரைப்படம் தாய் கிழவி.

சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் நடிகை ராதிகா முதன்மைக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள திரைப்படம் தாய் கிழவி.

இந்த நிலையில், இரண்டாவது பாடலான 'மாட்டிக்கிட்டான் மைனரு குஞ்சு' பாடல் வெளியானது.

படத்தின் முதல் பாடலான, 'தாய்கிழவி வாரா' பாடல் வெளியாகி ஹிட் அடித்தது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

ராதிகா

Related Stories

No stories found.