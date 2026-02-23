சினிமா

தாய் கிழவி டிரைலர்!

அறிமுக இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் நடிகை ராதிகா சரத்குமார் முதன்மைக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள திரைப்படம் தாய் கிழவி.

பாட்டியாக ராதிகா நடித்திருந்த டீசர் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தது.

தாய் கிழவி வருகிற பிப். 27 ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

ராதிகா

