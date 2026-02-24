தி பாரடைஸ் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!

நடிகர் நானி மற்றும் இயக்குநர் ஸ்ரீகாந்த் மீண்டும் இணைந்துள்ள படம் தி பாரடைஸ். அனிருத் இசையமைக்க, நாயகியாக கயாடு லோஹர் நடிக்கிறார்.
தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் வெளியாகும் இந்தப் படத்தில் மோகன் பாபு, ராகவ் ஜுயல், சோனாலி குல்கர்னி மற்றும் சம்பூர்ணேஷ் பாபு ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் ப்ரோமோ விடியோவை நடிகர் நானி X தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
