சினிமா
ஜன நாயகன் டிரெய்லர்!
நடிகர் விஜய்யின் ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது.
நடிகர் விஜய் நடிப்பில் உருவான ஜன நாயகன் திரைப்படம் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வருகிற ஜனவரி 9ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.
இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியாவில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், படத்தின் டிரெய்லர் இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.
