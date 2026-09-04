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UN Kannan Interview | PM ஆக விஜய்..காங்கிரசுக்கு ஏன் கோபம்? | CM Vijay | TVK | DMK | Congress

பிரதமர் வேட்பாளராக விஜய்யை தவெகவினர் முன்னிறுத்துவது குறித்து அரசியல் விமர்சகர் ஆர்.கண்ணன் உடன் கலந்துரையாடல்..

Published On :4 செப்டம்பர் 2026, 4:11 pm IST

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