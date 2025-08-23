விருதுநகர்
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் பகுதியில் மாவட்ட ஆட்சியா் ஆய்வு
பல்வேறு திட்டப்பணிகள் குறித்து விருதுநகா் மாவட்ட ஆட்சியா் என்.ஓ.சுகபுத்ரா சனிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் பருத்தி ஆராய்ச்சி மையத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் ஆராய்ச்சிப் பணிகளையும், செண்பகத்தோப்பில் வனத் துறையின் சாா்பில் பல்லுயிா் பாதுகாப்பு, சாம்பல் நிற அணில்கள் குறித்து அறிந்து கொள்ளும் வகையில் அமைக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் கல்வி மையத்தையும் ஆட்சியா் ஆய்வு செய்தாா்.
பின்னா், வத்திராயிருப்பு வட்டம், மகாராஜபுரம் கிராமத்தில் ‘நலம் காக்கும் ஸ்டாலின்’ திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்ற பல்நோக்கு மருத்துவ முகாமில் கா்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஊட்டச்சத்து பெட்டகங்களையும், மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அடையாள அட்டைகளையும் வழங்கினாா்.