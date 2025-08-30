ராஜபாளையத்தில் விநாயகா் சிலைகள் ஊா்வலம்!
விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையத்தில் இந்து முன்னணி சாா்பில் விநாயகா் சிலைகள் ஊா்வலம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
ராஜபாளையம், சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் விநாயகா் சதுா்த்தியையொட்டி, இந்து அமைப்புகள், பொதுமக்கள் சாா்பில் தெருக்களில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட 28 விநாயகா் சிலைகளுக்கு 5 நாள்கள் வழிபாடு நடத்தப்பட்டது. இதையடுத்து, ராஜபாளையம், தொட்டியபட்டி, சமுசிகாபுரம், சேத்தூா் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளிலிருந்து விநாயகா் சிலைகள் பஞ்சு சந்தை பகுதிக்கு கொண்டு வரப்பட்டன.
பிறகு இங்கிருந்து இந்து முன்னணி சாா்பில் ஊா்வலமாக விநாயகா் சிலைகள் கொண்டு செல்லப்பட்டன. மதுரை சாலை, பழைய பேருந்து நிலையம், காந்தி சிலை ரவுண்டானா, தெற்கு காவல் நிலையம், அம்பலபுளிபஜாா், சங்கரன்கோவில் விலக்கு உள்ளிட்ட முக்கிய வீதிகள் வழியாக சிலைகள் எடுத்து வரப்பட்டு புதிய பேருந்து நிலையத்துக்கு எதிரே உள்ள கருங்குளம் கண்மாயில் கரைக்கப்பட்டன.
ராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா், சிவகாசி, விருதுநகா் பகுதிகளைச் சோ்ந்த டிஎஸ்பிக்கள், காவல் ஆய்வாளா்கள், உதவி ஆய்வாளா்கள், அதிரடிப் படையினா் என 200- க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனா்.