மதுப் புட்டிகளை விற்ற மூவா் கைது
வத்திராயிருப்பு, கூமாபட்டி பகுதிகளில் சட்டவிரோதமாக மதுப் புட்டிகளை விற்பனை செய்த மூன்று பேரை ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்த போலீசாா், அவா்களிடமிருந்து 85 மதுப் புட்டிகளைப் பறிமுதல் செய்தனா்.
வத்திராயிருப்பு காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் வெற்றி முருகன் தலைமையிலான போலீஸாா், சட்டவிரோத மது விற்பனை தடுப்புக்காக ஞாயிற்றுக்கிழமை ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, சேது நாராயணபுரம் கண்மாய் அருகே சந்தேகத்துக்குரிய வகையில் நின்றுகொண்டிருந்த கான்சாபுரத்தைச் சோ்ந்த வீரதுரையை (33) சோதனை செய்தபோது, அவா் சட்டவிரோத விற்பனைக்காக மதுப் புட்டிகளை வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அவரைக் கைது செய்த போலீஸாா் அவரிடமிருந்த 35 மதுப் புட்டிகளைப் பறிமுதல் செய்தனா்.
இதே போல, கூமாபட்டி மூலக்கரை பகுதியில் காவல் உதவி ஆய்வாளா் அழகு மாரியப்பன் தலைமையிலான போலீஸாா் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, ராமசாமிபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த ஏசைய்யா, ஆத்தங்கரைப்பட்டியைச் சோ்ந்த மணிகண்டன் ஆகியோரிடமிருந்து சட்டவிரோத விற்பனைக்காக வைத்திருந்த 50 மதுப் புட்டிகளைப் பறிமுதல் செய்து அவா்களைக் கைது செய்தனா்.