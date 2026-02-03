கிராம நிா்வாக அலுவலரைத் தாக்கிய தந்தை, மகன் மீது வழக்கு
விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசி அருகே கிராம நிா்வாக அலுவலரைத் தாக்கிய தந்தை, மகன் மீது போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
சிவகாசி அருகேயுள்ள ஈஞ்சாா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் கூடலிங்கம் (55). இவா், சிவகாசி தெற்கு ஒன்றிய திமுக அமைப்பாளராக உள்ளாா். மாவட்ட தொழில் மையத்தில் தொழில் மானியம் பெற விண்ணப்பித்த இவருக்கு கிராமப்புறச் சான்று தேவைப்பட்டது. இதையடுத்து, கூடலிங்கமும், மகன் வெயில்முத்துவும் (20) ஈஞ்சாா் கிராம நிா்வாக அலுவலா் யாகராஜனைச் சந்தித்து சான்று கேட்டனா்.
இந்தச் சான்று ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில்தான் பெற இயலும் என யாகராஜன் கூறியதையடுத்து தகராறு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, கூடலிங்கம், வெயில்முத்து ஆகியோா் சோ்ந்து கிராம நிா்வாக அலுவலா் யாகராஜன், இவரது உதவியாளா் ராஜாமுத்துப்பாண்டியைத் தாக்கினராம். இதில் காயமடைந்த யாகராஜன், ராஜாமுத்துப்பாண்டி ஆகிய இருவரும் சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், திருத்தங்கல் போலீஸாா் கூடலிங்கம், வெயில்முத்து ஆகிய இருவா் மீதும் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.