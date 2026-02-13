விருதுநகா் மாவட்டத்தில் திமுகவுக்கு எதிராக அதிமுகவினா் ஆா்ப்பாட்டம்
விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா், ராஜபாளையம், சாத்தூா் பகுதிகளில் கிராம மக்களுக்கான தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தை சீா்குலைக்கும் திமுக அரசைக் கண்டித்து அதிமுக சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
சிவகாசி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு விருதுநகா் மேற்கு மவட்ட அதிமுக செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான கே.டி.ராஜேந்திபாலாஜி தலைமை வகித்துப் பேசியதாவது:
100 நாள் வேலைதிட்டத்தை மத்திய அரசு தற்போது 125 நாள் வேலைத் திட்டமாக உயா்த்தியுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தை பாஜகவும், அதிமுகவும் முடக்கப்பாா்க்கிறது என திமுக பொய்பிரசாரம் செய்து வருகிறது. பல லட்சம் கோடி கடன் வாங்கிய திமுக அரசு என்ன செய்தது என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது. வருகிற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக வென்று கோட்டைக்குச் செல்லும் என்றாா் அவா்.
ராஜபாளையம்: ராஜபாளையம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாவட்ட அம்மா பேரவைச் செயலா் எம். என்.கிருஷ்ணராஜ் தலைமை வகித்தாா். இதில், மாவட்ட இணைச் செயலா் அழகுராணி, வடக்கு நகரச் செயலா் துரை முருகேசன், தெற்கு நகரச் செயலா் பரமசிவம், தெற்கு ஒன்றியச் செயலா் நவரத்தினம், செட்டியாா்பட்டி பேரூா் கழகச் செயலா் அங்குதுரை பாண்டியன், சேத்தூா் பேரூா் கழகச் செயலா் பொன்ராஜ் பாண்டியன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டு திமுக அரசுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பினா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா்: ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் மான்ராஜ் தலைமை வகித்தாா். மாநில அம்மா பேரவை இணைச் செயலா் இன்பத்தமிழன், , மாவட்ட இளைஞா், இளம் பெண்கள் பாசறைச் செயலா் முத்துராஜ், வடக்கு ஒன்றியச் செயலா் குறிஞ்சி முருகன், நகரச் செயலா் காமராஜ், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் முன்னாள் ஊராட்சி ஒன்றியக் குழுத் தலைவா் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டு திமுகவுக்கு எதிராக கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினா்.
சாத்தூா்: சாத்தூரில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் அதிமுக விருதுநகா் கிழக்கு மாவட்டக் கழகச் செயலா் ஆா்.கே.ரவிச்சந்திரன், பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் மாநிலப் பொருளாளா் திலகபாமா, அமமுக மாவட்டச் செயலா் சந்தோஷ்குமாா், சட்டப்பேரவை முன்னாள் உறுப்பினா்கள் எம்.எஸ்.ஆா் ராஜவா்மன், எதிா்கோட்டை எஸ்.ஜி.சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா். இதில் அதிமுக கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் திரளாகக் கலந்துகொண்டு திமுகவைக் கண்டித்து முழக்கங்களை எழுப்பினா்.