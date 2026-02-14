பள்ளிகளில் திருக்குறளை கட்டாயப் பாடமாக்க வேண்டும்! - குன்றக்குடி பொன்னம்பல அடிகளாா்
தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் திருக்குறளை கட்டாயப் பாடமாக்க வேண்டும் என குன்றக்குடி பொன்னம்பல அடிகளாா் வலியுறுத்தினாா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையத்தில் திருவள்ளுவா் மன்றத்தின் 60-ஆம் ஆண்டு விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. விழாவுக்கு மன்றத்தின் தலைவா் அருணாசலம் தலைமை வகித்தாா்.
விழாவில் கலந்துகொண்ட குன்றக்குடி பொன்னம்பல அடிகளாா் பேசியதாவது:
தற்போதைய இளைய தலைமுறையினா் தகவல் தொழில்நுட்பங்களால் திசை மாறிச் செல்கின்றனா். சிறுவா் சீா்திருத்தப் பள்ளிகளில் ஆயிரக்கணக்கானோா் உள்ளனா். பெரிய தொழில் அதிபராகவோ, மருத்துவராகவோ, வழக்குரைஞராகவோ மாற வேண்டும் என எண்ண வேண்டாம். முதலில் மனிதா்களாக மாற வேண்டும்.
ஒருவரை மனிதராக மாற்றுவது கல்விதான். தமிழகத்தில் உள்ள பள்ளிகளில் திருக்குறளை கட்டாயப் பாடமாக்க வேண்டும். இன்றைய தலைமுறையைச் சீா்படுத்த திருக்கு மட்டுமே தீா்வாகும் என்றாா் அவா்.
விழாவில் திருக்கு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகள், சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. விழாவில் திருவள்ளுா் மன்ற நிறுவனா் புலவா் முத்தரசு, புலவா் ராமலிங்கம், நிா்வாகி முத்துமாணிக்கம் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.