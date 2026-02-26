Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
விருதுநகர்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் பெரியகுளம் கண்மாயில் பொருத்தப்பட்ட இரும்பு ஷட்டா்கள்!

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் பெரியகுளம் கண்மாய் மறுகாலில் ரூ.9.30 லட்சத்தில் புதிய இரும்பு ஷட்டா்கள் பொருத்தப்பட்டன.

News image
புதிதாக இரும்பு ஷட்டா்கள் பொருத்தப்பட்ட ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் பெரியகுளம் கண்மாய்
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 4:27 pm

Syndication

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் பெரியகுளம் கண்மாய் மறுகாலில் ரூ.9.30 லட்சத்தில் புதிய இரும்பு ஷட்டா்கள் பொருத்தப்பட்டன.

விருதுநகா் மாவட்டம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பாண்டிய மன்னா்கள் ஆட்சிக் காலத்தில் வெட்டப்பட்ட 66 ஹெக்டோ் பரப்பளவு கொண்ட பெரியகுளம் கண்மாய் மூலம் ஆயிரம் ஏக்கா் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. மேலும் இந்தக் கண்மாயின் உபரி நீா் மூலம் 15 கண்மாய்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன.

இந்த நிலையில், திருமுக்குளம் தெப்பம் அருகே கண்மாயில் இரும்பு ஷட்டரை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றனா். இதனால் கண்மாயிலிருந்து நீா் வெளியேறியது. இதனால் முழுக் கொள்ளளவு நீா் தேக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.

Story image

இதுகுறித்து பொதுமக்கள், விவசாயிகள் அரசுக்கு தொடா்ந்து கோரிக்கை விடுத்தனா். இந்த நிலையில், தற்காலிகமாக மணல் மூட்டைகள் கொண்டு ஷட்டா் பகுதி அடைக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து புதிய ஷட்டா்கள் அமைக்க மாவட்ட ஆட்சியரின் நிதியின் கீழ் ரூ.9.30 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. அதன்படி கண்மாயின் கலுங்கு மறுகாலில் 19 இரும்பு ஷட்டா்கள் பொருத்தப்பட்டன. இதனால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனா்.

டிரெண்டிங்

கண்மாய் கரையில் விழுந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு!

கண்மாய் கரையில் விழுந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு!

பெரியகுளத்தில் மழை

பெரியகுளத்தில் மழை

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஸ்கூட்டா்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஸ்கூட்டா்

மயானத்துக்கு சாலை வசதி கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல்!

மயானத்துக்கு சாலை வசதி கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல்!

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு