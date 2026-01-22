விருதுநகர்
லாட்டரிச் சீட்டுகள் விற்றவா் கைது
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே தடை செய்யப்பட்ட வெளி மாநில லாட்டரிச் சீட்டுகள் விற்றவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே கிருஷ்ணன்கோவில் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் மதிவாணன் தலைமையிலான போலீஸாா் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.
அப்போது ரெங்கப்பநாயக்கன்பட்டி பேருந்து நிறுத்தம் அருகே சந்தேகத்துக்கிடமாக நின்றிருந்தவரை சோதனை செய்தபோது தடை செய்யப்பட்ட கேரள மாநில லாட்டரிச் சீட்டுகள் வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.
விசாரணையில் அவா் வத்திராயிருப்பு அருகே அா்ஜுனாபுரத்தைச் சோ்ந்த அா்ஜுனன் (62) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவரை கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்து 720 லாட்டரிச் சீட்டுகளை பறிமுதல் செய்தனா்.