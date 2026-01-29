விருதுநகர்
விருதுநகரில் நாளை மின்தடை
விருதுநகரில் வருகிற சனிக்கிழமை (ஜன. 31) மின்தடை ஏற்படும் என விருதுநகா் கோட்ட மின் செயற்பொறியாளா் முரளீதரன் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: விருதுநகா் துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற உள்ளதால், விருதுநகா் துணை மின் நிலையத்திலிருந்து மின்சாரம் பெறும் விருதுநகா், பழைய பேருந்து நிலையப் பகுதி, மேல ரத வீதி, முத்துராமலிங்கம் நகா், இந்திராநகா், பாண்டியன் குடியிருப்பு, புகா் பகுதிகளான குல்லூா் சந்தை, பெரிய வன்னிகுளம், அல்லம்பட்டி, வேலுச்சாமிநகா், வடமலைகுறிச்சி, அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் அன்று காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என்றாா் அவா்.