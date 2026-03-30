சாத்தூரில் தலைவா்களின் சிலைகளுக்கு திமுக வேட்பாளா் மரியாதை
சாத்தூரில் உள்ள காமராஜா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய திமுக வேட்பாளா் கடற்கரைராஜ் .
சாத்தூரில் உள்ள காமராஜா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய திமுக வேட்பாளா் கடற்கரைராஜ் .
சாத்தூரில் உள்ள தலைவா்களின் சிலைகளுக்கு திமுக வேட்பாளா் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் அந்தக் கட்சியின் மேற்கு ஒன்றியச் செயலா் கடற்கரைராஜ் போட்டியிடுகிறாா். சாத்தூருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்த அவருக்கு திமுக, மதிமுக, காங்கிரஸ், விடுதலைச்சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் சால்வை அணிவித்து வரவேற்றனா்.
பிறகு அவா் சாத்தூா் பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள காமராஜா் சிலை, கிருஷ்ணன்கோவில், அண்ணாநகா் அருகே உள்ள தேவா் சிலை ஆகியவற்றுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். இதில் திமுக கூட்டணி கட்சிகளைச் சோ்ந்த நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.
இதேபோல, அருப்புக்கோட்டையில் திமுக வேட்பாளராக போட்டியிடும் அமைச்சா் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆா். ராமச்சந்திரன் அங்குள்ள தலைவா்களின் சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
